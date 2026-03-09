◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）個人の結果は二の次だった。大谷は１点を追う７回先頭の４打席目。塁に出ることで頭はいっぱいだった。１ボールから２球目の抜けたスライダーには右肘を少し出すようなしぐさすら見せた。たとえ当たってでも塁に出ようという気迫を見せ、４球連続でボールを見極め四球で出塁。すると２死一塁で吉田の逆転２ランを呼び込んだ。４回２死満塁の３打席目