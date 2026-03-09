◆オープン戦阪神２―３巨人（８日・甲子園）巨人が阪神のお株を奪う超積極走塁５連発で機動力野球を展開した。今季初の伝統の一戦。ディレードスチール、走者一塁で外野フライでタッチアップなど貪欲に先の塁を狙って躍動。阿部監督は「シーズン通してできるように徹底していきたい」と掲げ、２７日の開幕戦（東京Ｄ）での対戦へ、チームの変身ぶりを印象付けた。全員が先の塁を貪欲に狙っていた。甲子園で迎えた今季初の伝