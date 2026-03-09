歌手の杉真理（71）、THEALFEEの坂崎幸之助（71）らザ・ビートルズを敬愛するミュージシャンたちによるトリビュートライブ「DearBEATLES」が8日、東京都世田谷区の昭和女子大人見記念講堂で開催された。2003年から続く恒例公演。今年も、REVOLVERのリッキー（75）、チューリップの上田雅利（75）、元オフコースの清水仁（75）ら、今も“ビートルズ沼”から抜け出せない7人が集まり、息の合った演奏とハーモニーで観客を魅