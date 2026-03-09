アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、アメリカ軍は8日、兵士1人が死亡し、作戦開始後の死者が7人になったと発表しました。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、今月1日にイランからの攻撃で重傷を負っていたサウジアラビアに駐留する部隊の兵士1人が7日に死亡したと発表しました。アメリカ軍の死者はあわせて7人となります。これまでに死亡した6人の兵士の遺体は7日に帰国し、トランプ大統領が空軍基地で出迎えを