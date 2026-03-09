デビュー41年目で大台に到達した。中山9Rの湾岸Sは1番人気マイユニバース（牡4＝武幸）が勝利。騎乗した横山典はJRA通算3000勝を達成した。武豊（56）以来、史上2人目。86年3月1日、中山2R（リキアイシンプウ）の初騎乗から、通算2万1852戦目で決めた。温かい拍手が包んだレース後のウイナーズサークル。記念セレモニーで三男・横山武からターフィー君のぬいぐるみを受け取った横山典は両手で掲げて歓声に応えた。「この中山で