グラビアアイドルの溝端葵（24）が、9日発売の『週刊ヤングマガジン』15号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。【別カット】圧倒的な大きさ…衝撃のボディラインを披露した溝端葵溝端は、昨年3月になえなの、森香澄らが所属する「seju」に所属。同月発売の『週刊プレイボーイ』で初グラビアを飾ると、そのアザーカットで構成されたデジタル写真集『ガチでブレイクする5秒前』が大ヒットするなど、話題を集めている。