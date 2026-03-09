TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が9日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）に復帰した。同番組への出演は2月26日の「出張！安住がいく」のコーナ―で新潟県長岡市の山古志地域から生中継して以来。この日は番組の中で「1週間休みをいただきましたが、また今日からよろしくお願いします」とあいさつ。その後はいつも通り、番組を進行した。安住アナは、2月28日放送のTBS系「情報7d