メンバー唯一の未勝利馬カフジエメンタール（牡3＝矢作、父ポエティックフレア）が鮮やかな差し切りで初勝利を飾った。6頭立て4番手追走から直線抜け出すと後続をあっさり突き放し3馬身半差の快勝。武豊は「前が速かったので、追走がつらかったですね。でも直線に向いてムチを入れたときの反応が凄く良かったです。まだまだ良くなりそう。素質はありそうです」と相棒を称えた。