◆ＷＢＣ１次ラウンドＡ組キューバ７―４コロンビア（８日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）キューバが順当にコロンビアに７―４で勝利し２連勝。１次ラウンド突破に向けて好調が続いている。キューバのヒーローは第１戦のモイネロ（ソフトバンク）に次いで、またもＮＰＢ勢だ。初回に１点を先取され、その裏の攻撃、日本ハムのアリエル・マルティネスが無死一、二塁で右腕パティーニョのカウント