巨人の井上温大投手（２４）が８日、半年ぶりに実戦に登板し、３回を１安打無失点、３奪三振の好投を見せた。教育リーグ・楽天戦に先発すると、初球から１４９キロの直球を披露。初回は振り逃げがあったものの２奪三振と完璧な立ち上がりを見せると、２回にも変化球で空振り三振を奪った。３回は２死から辰己に左前安打を許したが、後続を投ゴロに仕留めた。登板前日の７日には「回をまたいだ時にスピードが落ちたりしないよう