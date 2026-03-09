◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）己の真価を誇示するように、ロッキーズ・菅野智之投手（３６）はスコアボードに「０」を刻み続けた。「天覧試合」で４回４安打無失点。「これまで東京ドームでたくさん投げてきましたが、味わったことのないような雰囲気を若干感じました。その中で投げられる喜びの方が強かった。若月がいいリードをしてくれた」と緊張感も持ちつつ好結果を残す５０球