芝で仕切り直しを図ったドラゴンブースト（牡4＝藤野、父スクリーンヒーロー）がリステッド2勝目を飾った。道中は中団インでじっくり構えると、馬群真ん中から抜け出して人気馬2頭を突き放す快勝。岩田望は「ゲートを出て先行したかったが、周りが速かったです。それでもいいところで収まってくれました。しまいは思った以上に反応してくれて、今までにない競馬をしてくれました」とレースぶりを評価。藤野師は「前半流れてい