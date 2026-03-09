◇第75期王将戦第5局第1日（2026年3月8日栃木県大田原市ホテル花月）藤井が変化した。8手目、先手・永瀬が打診した角交換を拒否。△3四歩と角道を開けず、△6二銀（第2図）と右銀を活用した。藤井は7手目▲7七角の将棋を後手で78局経験し、77局は△3四歩と得意戦法の角換わりへ進めた。唯一の例外は24年3月の棋王戦第4局。伊藤匠2冠（23）を△6二銀以降、相掛かりへ進めて退け、3勝1持将棋で防衛した。昨年末、藤井は