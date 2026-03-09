◇第75期王将戦第5局第1日（2026年3月8日栃木県大田原市ホテル花月）【これが勝負めし】永瀬が午後のおやつで頼んだ「大関パンペルデュ」は、朝ドラ効果による町おこしを目指して開発されたメニューだ。同市は30日スタートのNHK連続テレビ小説「風、薫る」の主人公のモデルとなり、明治時代に活躍した看護師の大関和（ちか）の出身地。地元のカフェ「ひつじ珈琲大雄寺店」で販売される甘さ控えめのフレンチトーストで、