◇オープン戦阪神2―3巨人（2026年3月8日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼嶋村が活躍現役が終わるまで、どの選手もひたむきにやっていく必要がある。みんな一緒ですけどね。▼課題が収穫タイガースとしては課題が出た方がいい。（守備面で）ありがたいプレーがけっこう出て良かった。（終盤に出た選手は）若いですから。岡城も素晴らしいヒットが出たけど…。1軍と同じレベルのプレーには届かないけど、人が経験