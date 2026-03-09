◇第80回JABA東京スポニチ大会第2日・予選リーグBブロックJFE東日本7―5セガサミー（2026年3月8日神宮）予選リーグ6試合が行われた。BブロックではJFE東日本の決勝トーナメント進出が決まった。JFE東日本が両軍合わせ25安打の壮絶な乱打戦を制した。1点ビハインドの7回。2死一、三塁の好機で5番・平山が左翼へ逆転3ラン。「打った瞬間入ったと思った。チームにとって大きな1勝になった」と自画自賛。落合成紀監督も「ベ