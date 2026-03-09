女優の吉永小百合（80）が8日、主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（監督阪本順治）を手土産に長崎県新上五島町を訪れ、特別上映会で舞台あいさつを行った。島に自生するツバキを軸に地域活性化を目指すプロジェクトのサポーターを務める吉永が感動を届けた形だ。東京駅から約1200キロ離れた島を訪れるのはプライベートも含めて3度目。島には映画館がないため上映会は石油備蓄記念会館で開催され、1500人の応募の中か