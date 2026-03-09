◇オープン戦阪神2―3巨人（2026年3月8日甲子園）6回表から中堅守備に就いた阪神ドラフト3位・岡城（筑波大）が、オープン戦初打席で初安打をマークした。「嶋村が本塁打を打って、このまま勢いに乗っていきたいところでしっかり初球から振れた」。2―3の8回1死、田和の初球148キロ直球に詰まらされながらも右前へ。初めて打席から見る甲子園の景色は、忘れられないものとなった。ただ守備では課題を残した。8回無死一