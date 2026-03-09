◇オープン戦阪神2―3巨人（2026年3月8日甲子園）阪神・中川が4回先頭で赤星の初球148キロを捉え、オープン戦3試合連続安打となる中前打を放って先制機を演出した。3試合連続3番でのスタメン出場で結果を残したが、「相手のことはあまり考えなかった。でも内容的には全然良くない。振り上げすぎる悪い癖が出てるんで、修正したい。もっとヘッドを使う意識で」と開幕巨人戦スタメン出場を見据え、課題をチェックした。