◇第80回JABA東京スポニチ大会第2日・予選リーグAブロックJR東日本5―2ENEOS（2026年3月8日神宮）予選リーグ6試合が行われた。JR東日本はENEOSを5―2で下し2連勝を飾った。公式戦初登板の新人が、流れを変えた。0―2の3回1死三塁から、JR東日本の最速152キロ右腕・山口が2番手で登板。「バットに当てられると何かが起きる。三振を狙っていた」と5、6番を連続三振に斬った。3回1/3を2安打無失点4奪三振の好救援で逆転の流