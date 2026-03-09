◇オープン戦阪神2―3巨人（2026年3月8日甲子園）阪神ドラフト1位の立石（創価大）が、巨人戦で異例のベンチ入りをした。1月に発症した右脚肉離れの影響で、まだ実戦出場にゴーサインが出ていない状態での特別措置。試合後に広報を通じ、「たくさんのファンの方々の声援に興奮しました。一日でも早く甲子園でプレーできるよう頑張ります。（巨人戦は）たくさんの名勝負や名場面が生まれてきた対決だと思います」とコメント