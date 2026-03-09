◇オープン戦阪神2―3巨人（2026年3月8日甲子園）聖地で「128」が躍動した。阪神・嶋村麟士朗捕手（22）が、8日の巨人戦で甲子園初本塁打をマークした。1―3の8回1死、ライナーで右翼席へ叩き込んだ。球団育成選手がオープン戦で本塁打を放つのは、史上初。開幕前哨戦ではここまで打率・545（11打数6安打）と好調を維持しており、早期の支配下昇格へ猛アピールが続く。力強く振り切ると、嶋村は一塁へ全力で走り出してい