米ドル円相場の動向に影響を与えそうな「先週（3月2日〜6日）の日本経済と米国経済の動き」について、東京海上アセットマネジメントが解説します。先週は、法人企業統計調査や2月ADP雇用統計に注目今週は、2025年10-12月期法人企業統計や2月ADP雇用統計に注目しました。［図表1］今週の主要経済指標 出所：Bloomberg（注）6日9時時点のデータ日本の2025年10-12月期法人企業統計調査（金融業、保険業を除く全産業）では、売上高が前