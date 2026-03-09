ハンセン病元患者家族らの証言を紹介する特別展＝7日、東京都東村山市の国立ハンセン病資料館国立ハンセン病資料館（東京都東村山市）は、国の隔離政策で深刻な差別を受けたハンセン病の元患者家族の証言を紹介する特別展を開催中だ。元患者家族らが2016年に熊本地裁に集団提訴してから今年で10年。訴訟に匿名原告として参加した70代の女性が、特別展で講演し「国の誤った政策により家族がばらばらにされた」と訴えた。女性が2