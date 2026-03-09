◇オープン戦阪神2―3巨人（2026年3月8日甲子園）“背水登板”で4回4安打1失点と踏みとどまった。阪神・早川は2月14日の楽天戦、2日の韓国戦と登板2試合連続失点中だったが、この日は直球が自己最速更新の152キロを計測するなど力強く腕を振り、「真っすぐは最近ずっと良かった。球質も良くなった感じだった。特に最初の2回はしっかり投げ込めた」と収穫を強調。「でも2巡目からの投球をもっと詰めていけるようにレベル