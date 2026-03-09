「春季教育リーグ、阪神４−８ソフトバンク」（８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）守備の乱れと四球が絡んだ逆転負け。八回に一塁守備で手痛い失策を喫した佐野は「あのミスはもう絶対にしないように」と試合後、約１時間の特守を受けた。八回、先頭・山本の打球が一塁を守る佐野のもとへ飛んできた。「腰が浮いてしまって、足も止まってしまった」と、正面のゴロをトンネル。次打者・渡辺の打球を遊撃の百崎がファンブル