「大相撲春場所・初日」（８日、エディオンアリーナ大阪）綱とりの大関安青錦（２１）＝安治川＝が白星スタートを決めた。小結若元春（荒汐）を寄り切った。双葉山以来８９年ぶりの新関脇、新大関と２場所連続優勝から、異次元のスピードでの最高位を一気に狙う。両横綱は豊昇龍（立浪）が新小結熱海富士（伊勢ケ浜）を寄り切り、大の里は若隆景（荒汐）に押し出され苦杯を喫した。大関琴桜（佐渡ケ嶽）は義ノ富士（伊勢ケ浜）