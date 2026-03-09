「大相撲春場所・初日」（８日、エディオンアリーナ大阪）２月に安治川部屋の後援会長に就任した、家具製造販売大手ニトリＨＤの似鳥昭雄会長（８２）は、広報部を通じ「結果を意識しすぎず『自分の相撲』に集中していただき、これまでの歩みを信じて堂々と挑んでもらいたいです」と、安青錦への激励を寄せた。今年１月にイトーヨーカ堂顧問・亀井淳氏の紹介で安青錦、安治川親方と対面。親方の考えに共感し、社としてウクラ