サッカー元日本代表の大久保嘉人氏（４３）が８日、９月にスペイン・バルセロナで新たなサッカークラブ「ＳＯＬＮＡＣＩＥＮＴＥ（ソル・ナシエンテ）ＦＣ」を立ち上げることを発表した。同クラブは、スペインリーグ１部から数えて１０部に相当し、カタルーニャ州４部リーグからスタートする。また、世界で戦えるストライカー発掘を目的とした国内セレクションを開催することも発表。対象は１８〜２３歳の選手で、書類選考と