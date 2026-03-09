UAEダービーに出走予定だったケイアイアギト（牡3＝加藤征）が回避して帰国することが8日、分かった。先月14日のサウジダービー5着後、ドバイに転戦。現地で調整を進めていたが、中東情勢の緊迫化を受けて帰国を決断した。加藤征師は「16日に出国します。どういうふうになるか分からないので」と説明した。