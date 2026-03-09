アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、アメリカ軍はイラン側のミサイル発射やドローン攻撃が住宅密集地から行われていると指摘しました。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は8日、イラン軍が中部の都市イスファハンや西部のデズフルなどの民間人が多く居住する地域からミサイル発射やドローン攻撃を行っていると明らかにしました。その上で、こうしたエリアは「国際法上の軍事攻撃の標的になり得る」と主張し、巻き