平塚市民病院＝同市南原神奈川県平塚市は２０２６年度当初予算案で市民病院（同市南原）の赤字予算を避けるため、一般会計から病院事業会計に繰り出す補助金を２９年ぶりに計上した。金額は６億３６００万円余り。近年は物価高騰の影響で医師を含む職員の人件費や物品の購入費が上昇している。２年に一度改定される診療報酬が追い付かず、赤字が続いて現金預金が大きく減少していることが補助金の背景にある。２６年度の病院事