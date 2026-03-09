9日午前5時6分ごろ、三重県、和歌山県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は和歌山県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、三重県の熊野市と三重紀北町、和歌山県の御坊市と湯浅町です。【各地の震度詳細】■震度1□三重県熊野市三重紀北町□