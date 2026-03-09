「名古屋ウィメンズマラソン」（８日、バンテリンドーム発着）昨年の世界選手権代表の佐藤早也伽（３１）＝積水化学＝が２時間２１分５６秒で日本勢最高の２位に入った。２年連続の準優勝。シェイラ・チェプキルイ（ケニア）が２連覇を果たした。加世田梨花（ダイハツ）は４位。日本記録保持者の前田穂南（天満屋）は２時間３１分２１秒の２１位と振るわなかった。９位の村上愛華（東京メトロ）までの日本勢上位６人が日本陸連