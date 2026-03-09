神奈川県警本部（資料写真）神奈川県警は１２日から４月１日にかけて、春の定期人事異動を発令する。対象は前年同期比１１５５人増の４５０７人（警察官４０９２人、一般職員４１５人）に上り、過去最大規模となる。ストーカー被害を訴えていた川崎市の女性が殺害された事件での不適切な対応を鑑み、署と本部の連携強化に向けて配置転換を推進。所属部署が５年以上変わらない「長期在勤」の解消も加速させる。警務課によると、