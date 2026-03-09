◆オープン戦阪神２―３巨人（８日・甲子園）マー君は余計な力みがなくなって、ストライクゾーンで勝負できるようになっている。３回１死から近本を迎えた場面も、フルカウントからスプリットが甘く入ったが、チェンジアップのようにタイミングをずらして二ゴロに打ち取った。緩急を駆使しながら相手打者を手玉に取る投球術はさすがの一言だ。２００勝が懸かっていた昨季は、コースを狙うあまり、際どい球がことごとくボール