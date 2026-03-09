「オープン戦、阪神２−３巨人」（８日、甲子園球場）ルーキー最速の甲子園“初安打”より、試合後は守備ミスを悔やんでいた。阪神のドラフト３位・岡城（筑波大）が伝統の一戦で手にした収穫と、課題。超満員となった４万１８８８人の前で、プロ野球選手として踏み出した第一歩。惜敗の一戦を終えた藤川監督は「今日のようなゲームはありがたいです」とうなずいた。岡城は六回の守備から近本に代わって中堅に入った。ポイン