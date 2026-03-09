「オープン戦、阪神２−３巨人」（８日、甲子園球場）スタメンマスクをかぶった阪神・育成の嶋村麟士朗捕手（２２）が八回１死からライトスタンドへ強烈なソロをたたき込んだ。伝統の一戦で放った人生初となる甲子園１号。６日のソフトバンク戦（甲子園）でも３安打を放っており、育成選手ながらオープン戦の打率は驚異の・５４５。目標とする支配下登録に向けてこれ以上ないアピールに成功した。希望を乗せた白球が虎党の待