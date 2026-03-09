「オープン戦、阪神２−３巨人」（８日、甲子園球場）今年初めの伝統の一戦で、阪神は逆転負けを喫した。先発した伊原陵人投手（２５）が４回４安打無失点の好投で開幕ローテ入りをアピールした。３番手の早川は４回４安打１失点。中川は３試合連続安打をマークし、育成の嶋村は八回１死から右翼へのオープン戦１号を放った。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−伊原は粘りの投球。「良かったと思います」