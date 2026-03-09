歌手の倉木麻衣（43）が国際女性デーの8日、都内で開かれたイベント「HAPPYWOMANFESTA」に出席した。同イベントは今年で10周年。2017年の設立時にも参加しており、「一歩一歩、皆さんと進んでこられました」とコメント。テーマソング「WEAREHAPPYWOMEN」を歌い上げ「歌詞にあるように、自分らしく。自分を愛することから愛は広がると思います」と来場客に伝えた。安倍晋三元首相夫人の安倍昭恵さんも登壇した。