《中山競馬制裁》【過怠金】▽1R…岩田康1万円（直線内斜行）▽9R…岩田康1万円（直線で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜く）▽11R…川田1万円（4角外斜行）【戒告】▽1R…岩田康（発走後内斜行）、松岡（直線内斜行）