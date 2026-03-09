「オープン戦、阪神２−３巨人」（８日、甲子園球場）阪神の「新入団選手紹介」が８日、甲子園球場でのオープン戦開始前に行われた。ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝も、同期選手らとともに参加。その後の試合では実戦復帰していない中で、異例のベンチ入り。４万人を超える大観衆の中で、１軍の空気を味わった。立石の名前がコールされると、スタンドの虎党からひときわ大きな歓声と拍手が起きた。タテジマ