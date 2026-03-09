＜ニッカンスポーツ・コム／芸能番記者コラム＞LUNA SEAのドラマー真矢さんが亡くなった。56歳だった。記者とは1歳違いで、ともにゴルフをプレーしたことのある数少ない芸能人の1人だった。だが、ゴルフについては、正直あまり記憶がない。というのも、元ドラマーでもあった記者が、ほとんどドラムの話を聞いていたからかもしれない。今にして思えば、せっかくドラムを離れて自然の中にいたのに、申し訳ないことをしていたのかもし