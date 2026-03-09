ラ・リーガ 25/26の第27節 セビリアとラヨ・バリェカノの試合が、3月9日02:30にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。 セビリアはアレクシス・サンチェス（FW）、アコル・アダムズ（FW）、オソ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラヨ・バリェカノはホルヘ・デフルトス（FW）、フラン・ペレス（MF）、イシ・パラソン（MF）らが先発に名を連ねた。 13分に試合が動く。セビリア