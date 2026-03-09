◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3豪州（2026年3月8日東京D）侍ジャパンの西武・隅田が5回から2番手でWBC初登板し、3回を2安打1失点。味方のミスで先制点を与えたが、自慢のチェンジアップがさえて7奪三振と堂々の投球だった。「若月さんといいコミュニケーションが取れて投げられた。集中して一人一人投げることができて良かった」。中継ぎ起用は24年のプレミア12で経験済み。先発の後を受けて長いイニングを投げる「