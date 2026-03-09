プロ・リーグ 25/26の第28節 ワーレゲムとスタンダールの試合が、3月9日02:30にエリンダス・アリーナにて行われた。 ワーレゲムはアノシケ・エメンタ（FW）、ジョセフ・オポク（FW）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスタンダールはトビアス・モール（MF）、デニス・エッケルト（FW）、ラフィキ・サイード（FW