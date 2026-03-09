◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3豪州（2026年3月8日東京D）「伴走者」として侍ジャパンのロッキーズ・菅野を支える巨人・久保巡回投手コーチも、久々の「久保塾」開講に笑顔だった。メジャー移籍後も、メッセージで助言を求められることもあった中で、今回は直接指導。「今までやっていたメニューと一緒」と軸足の使い方や体重移動の確認などを行った。「“こんな感じでした！”って言ってたよ」と濃密な時間を振り返っ