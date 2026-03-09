◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3豪州（2026年3月8日東京D）06年の第1回WBCから2大会連続でMVPに輝いた元西武の松坂大輔氏（スポニチ本紙評論家）が始球式を務めた。09年大会で身に着けた背番号18のユニホーム姿で登場。母校・横浜高の後輩である藤平にストライクを投げ込み、グラウンドを引き揚げる際にはベンチ前で同じく後輩の近藤を激励。「天覧試合での始球式ということで、自分にとっても忘れられない瞬間にな