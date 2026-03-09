◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3豪州（2026年3月8日東京D）【槙原寛己視点】侍ジャパンはこれで1位突破で準々決勝に進出。先発・菅野の好投はもちろん、枚数が少ない左腕である隅田が3回7奪三振と使えるめどが立ったのは大きい。種市は直球が力感満点で、同じ鋭い腕の振りでスプリットを投げられたら打てない。米国やドミニカ共和国などパワー系の打者にも通用する。この日は大勢が2発を被弾。種市も守護神を務めるだ