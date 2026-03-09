◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3豪州（2026年3月8日東京D）全国の虎党が、この一打を待っていたに違いない。2―1の8回1死一、三塁。「代打・佐藤」のアナウンスで起こった歓声を背に受けつつ、打席へ向かった。前を打つ源田がストレートの四球を選び回ってきた好機。佐藤輝は置きにくるであろう初球を狙っていた。「点を取りたいという気持ちだけで、バッターボックスに向かいました。積極的に行くのは自分の持ち味。